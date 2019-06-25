ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Нормальные люди спят!" Мачеха отчитала резвящуюся в бассейне дочь Началовой

11:49
  • вторник
  • 25 июня 2019

Футболист устроил веселый заплыв с детьми

Евгений Алдонин с семьей почти месяц находится на одном из турецких курортов. Днем футболист проводит занятия в спортивной школе, а его дети и жена отдыхают на пляже. Семья собирается вместе вечерами.
Жена-красавица Евгения Алдонина. 10 фото из жизни Ольги

Спортсмен все свободное время уделяет своим любимым. В один из вечеров Алдонин устроил заплыв с детьми в бассейне. Жена футболиста Ольга сняла веселье семьи на видео и опубликовала его в Instagram.

На кадрах Евгений резвится с дочерью от певицы Юлии Началовой Верой. Когда отец с девочкой начинают шуметь, Ольга делает им замечание.

"Кто ночью купается? Нормальные люди ночью спят", - пожурила Алдонина падчерицу и мужа, при этом голос у Ольги был не строгий, она еле сдерживала смех.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта. После смерти певицы Евгений Алдонин забрал дочь Веру в свою семью. Лето девочка проводит с мачехой, папой и младшим братом.

Новости по теме
Ольга Алдонина
Ольга Алдонина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.