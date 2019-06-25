"Нормальные люди спят!" Мачеха отчитала резвящуюся в бассейне дочь Началовой

Футболист устроил веселый заплыв с детьми

Евгений Алдонин с семьей почти месяц находится на одном из турецких курортов. Днем футболист проводит занятия в спортивной школе, а его дети и жена отдыхают на пляже. Семья собирается вместе вечерами.

Спортсмен все свободное время уделяет своим любимым. В один из вечеров Алдонин устроил заплыв с детьми в бассейне. Жена футболиста Ольга сняла веселье семьи на видео и опубликовала его в Instagram.

На кадрах Евгений резвится с дочерью от певицы Юлии Началовой Верой. Когда отец с девочкой начинают шуметь, Ольга делает им замечание.

"Кто ночью купается? Нормальные люди ночью спят", - пожурила Алдонина падчерицу и мужа, при этом голос у Ольги был не строгий, она еле сдерживала смех.

Напомним, Юлия Началова скончалась 16 марта. После смерти певицы Евгений Алдонин забрал дочь Веру в свою семью. Лето девочка проводит с мачехой, папой и младшим братом.