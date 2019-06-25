Когда ждать самые жаркие дни лета

Нужно ждать конца июля

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что самые жаркие дни лета ждут жителей средней полосы России 31 июля и 1 августа. В целом, самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа.

По словам Вильфанда, это связано с тем, что поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз, в "деятельный слой суши". "И он окончательно прогреется только после 20 июля, после чего почва начинает отдавать свое тепло атмосфере", - отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Он напомнил, что Россия уже миновала день летнего солнцестояния, когда продолжительность светового дня составила максимальное значение - 17 часов 33 минуты. Это было 21 июня.

Говоря о ситуации в приморских городах, Вильфанд отметил, что самое теплое время года - это август. В связи с этим во Владивостоке, Сочи, Анапе, Феодосии, Ялте, а также многих других прибрежных городах самое жаркое время - вторая половина августа. После 10 сентября наступает "бархатный сезон".

"Нас еще ждет много теплых прекрасных дней впереди, так что не будем думать о том, что мы вновь начали приближаться к зиме", - приводит слова Вильфанда "Российская Газета". Ранее необычайно жаркий июнь синоптики объяснили блокирующим антициклоном.

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