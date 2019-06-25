"Гений пиара": сколько Алибасов заработал на своей "болезни"

Это не один миллион рублей

История с якобы отравлением музыкального продюсера Бари Алибасова действительно может оказаться фейком. По словам бывшего директора Никиты Джигурды Антонины Саврасовой, если бы основатель группы "На-На" действительно выпил "Крота", то в его пищеводе все просто сгорело бы.

Она добавила, что в таких ситуациях люди остаются инвалидами на всю жизнь. "А Бари уже в студию к Малахову пришел! И даже плясал. Я хорошо знаю Алибасова. Он гений пиара", - подчеркнула она.

По словам Саврасовой, поводом для пиар-кампании стало 30-летие группы "На-На", а также их юбилейный гастрольный тур, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Попавшее на видео промывание организма Алибасова Саврасова назвала стандартной процедурой, которую делают, когда "человек говорит, что выпил что-то не то". По ее словам, этот ролик продали на телевидение за 10 тысяч долларов (более 600 тысяч рублей). Кроме того, в шоу Малахова Алибасов дал первое после "болезни" интервью. За это он получил 300 тысяч рублей. Затем Бари уже сам пришел в студию к телеведущему за 500 тысяч рублей. Готовятся и другие программы, посвященные "отравлению" продюсера.

"По моим прикидкам, Бари больше двух миллионов уже поднял на своей типа болезни. Да еще добавьте бесплатную рекламу "На-На", - сказала она.

Ранее врачи заподозрили Бари Алибасова в инсценировке отравления, из-за которого он две недели провел в реанимации. По словам врача-гастроэнтеролога Виталия Румянцева, при ожоге желудка четвертой степени, который якобы получил музыкальный продюсер, пациента не отпускают домой через две недели. В этом случае произошло бы полное разрушение тканей пищевода. В случае, если человеку повезло, и он выжил, то пищевод ему удаляют. Кроме того, при тяжелом отравлении Алибасов не мог бы нормально питаться, что обязательно бы отразилось на его внешнем виде.

В свою очередь, анестезиолог-реаниматолог Лев Николаев считает, что основатель группы "На-На" вряд ли потерял память после искусственной комы. По его словам, амнезия не наступает даже после нескольких месяцев медикаментозного сна.

В итоге медики пришли к выводу, что Алибасов мог попасть в больницу по другой причине. Историю с отравлением он придумал ради пиара.

Бари Алибасова госпитализировали 4 июня. Сообщалось, что он выпил по ошибке жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали у него сильнейшие ожоги желудка, пищевода и дыхательных путей. Он несколько дней находился в искусственной коме. 17 июня продюсер был неожиданно выписан из больницы.

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