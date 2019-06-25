Более 50 иногородних учителей присоединились к "МЭШ" на форуме регионов

"Московская электронная школа" заинтересовывает преподавателей из регионов

К "Московской электронной школе" (МЭШ) присоединились уже более полусотни учителей из разных российских городов. Как сообщает официальный портал мэра столицы, проект презентовали на стенде "Город образования" в рамках III Форума социальных инноваций регионов, который проходил в Москве с 19 по 21 июня.

Посетителям, среди прочего, показали лаборатории старшеклассников, которые занимаются по разным направлениям предпрофессионального образования.

"На стенде Департамента образования и науки города Москвы "Город образования" были представлены проекты в сфере предпрофессионального образования, оборудование инженерных, медицинских и академических классов, современные решения по обустройству пространства дошкольных групп, уникальные технологии и методики работы с детьми дошкольного возраста. Все желающие могли узнать о проекте "Взаимообучение школ" и пройти диагностику по химии, астрономии и стереометрии, используя возможности виртуальной реальности", - говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Помимо презентаций современных технологий и инноваций социальной сферы столицы, также была проведена серия мастер-классов с участием лучших представителей столичной системы образования.