Москвичи победили на Всероссийской школьной робототехнической олимпиаде

У столичных школьников - три главные награды

В финале Всероссийской робототехнической олимпиады московские школьники завоевали множество наград: три золота, три серебра и три бронзы. Участниками мероприятия стали более 500 учащихся (они представляли 267 команд) из более чем 60 регионов страны.

Олимпиада проходила в десяти категориях, среди которых "Футбол роботов", "Интеллектуальные беспилотные автомобили", а также "Интеллектуальные беспилотные летательные аппараты".

"Столицу на олимпиаде представила 21 команда. Ученики школ № 1279, 1557, 1811, 2086 и школы имени Артема Боровика стали лучшими в трех категориях — в футболе роботов, творческой категории и в младшей возрастной группе основной категории", - говорится в сообщении на официальном портале мэра Москвы.

По итогам всероссийского соревнования будет сформирована национальная команда.