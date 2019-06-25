Кличко с семьей едва не погиб на пожаре

На помощь пришли испанские спасатели

Бывший украинский боксер Владимир Кличком едва не погиб в Средиземном море. Его вместе с семьей спасли с горящей у берегов Испании яхты.

Как пишет Газета.ru, судно направлялось с Ибицы на Мальорку. Пожар, предположительно, возник в машинном отделении. На борту в этот момент находился сам Кличко, а также его родные и близкие.

На помощь экс-боксеру подоспели испанские спасатели. По словам Кличко, они быстро взяли ситуацию под контроль и доставили всех пассажиров яхты на берег.

РИА Новости со ссылкой на Службу спасения на море Испании пишет, что судно дрейфовало в десяти милях к юго-востоку от порта Адриано. Всего на борту находились девять человек.