ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кличко с семьей едва не погиб на пожаре

12:46
  • вторник
  • 25 июня 2019

На помощь пришли испанские спасатели

Бывший украинский боксер Владимир Кличком едва не погиб в Средиземном море. Его вместе с семьей спасли с горящей у берегов Испании яхты.

Как пишет Газета.ru, судно направлялось с Ибицы на Мальорку. Пожар, предположительно, возник в машинном отделении. На борту в этот момент находился сам Кличко, а также его родные и близкие.

На помощь экс-боксеру подоспели испанские спасатели. По словам Кличко, они быстро взяли ситуацию под контроль и доставили всех пассажиров яхты на берег.

РИА Новости со ссылкой на Службу спасения на море Испании пишет, что судно дрейфовало в десяти милях к юго-востоку от порта Адриано. Всего на борту находились девять человек.

Главное сегодня
Владимир Кличко
Владимир Кличко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.