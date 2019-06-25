Как РГУ имени Косыгина решает задачи импортозамещения

Выпускникам дают шанс начать карьеру в лучших компаниях

Разнообразие тканей, фасонов и стилей одежды. Дизайнеры-модельеры из университета имени Косыгина в рамках защиты диплома продемонстрировали свои навыки, воплотив на подиуме десятки ярких и модных образов. Среди тех, кто оценивал мастерство начинающих специалистов, и именитые кутюрье.

Российский государственный университет имени Косыгина задает образовательные тренды. Выпускники института дизайна защищают свои дипломы прямо на подиуме. На создание каждой коллекции ушел год, тщательно продуманы все детали, передает "ТВ Центр".

Университет готовит профессионалов для реального сектора экономики. Формат защиты дипломов дает шанс начать карьеру в лучших компаниях. Среди тех, кто оценивал мастерство выпускников - работодатели и маститые кутюрье.

Это очень почетно и в тоже время ответственно. Не каждый может похвастаться, что на защите дипломного проекта был сам Вячеслав Зайцев. Все коллекции - разные по стилю, выпускники старались максимально выразить себя.

"Не 10 процентов студентов должны выходить в производство, а все студенты, которые выпускаются, должны выходить и с дипломом, и с трудовой книжкой - это тоже наш девиз. Задача университета сегодня - создавать российские бренды из этих молодых творческих ребят", - отметил ректор университета Валерий Белгородский.

РГУ имени Косыгина – многопрофильный университет, который кардинально решает задачи импортозамещения, выпуская не просто хороших специалистов, а дизайнеров, создающих российские бренды.

Наталья Тарасова, Сергей Титов, "ТВ Центр".