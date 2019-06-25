ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как РГУ имени Косыгина решает задачи импортозамещения

15:03
  • вторник
  • 25 июня 2019

Выпускникам дают шанс начать карьеру в лучших компаниях

Разнообразие тканей, фасонов и стилей одежды. Дизайнеры-модельеры из университета имени Косыгина в рамках защиты диплома продемонстрировали свои навыки, воплотив на подиуме десятки ярких и модных образов. Среди тех, кто оценивал мастерство начинающих специалистов, и именитые кутюрье.

Российский государственный университет имени Косыгина задает образовательные тренды. Выпускники института дизайна защищают свои дипломы прямо на подиуме. На создание каждой коллекции ушел год, тщательно продуманы все детали, передает "ТВ Центр".

Университет готовит профессионалов для реального сектора экономики. Формат защиты дипломов дает шанс начать карьеру в лучших компаниях. Среди тех, кто оценивал мастерство выпускников - работодатели и маститые кутюрье.

Это очень почетно и в тоже время ответственно. Не каждый может похвастаться, что на защите дипломного проекта был сам Вячеслав Зайцев. Все коллекции - разные по стилю, выпускники старались максимально выразить себя.

"Не 10 процентов студентов должны выходить в производство, а все студенты, которые выпускаются, должны выходить и с дипломом, и с трудовой книжкой - это тоже наш девиз. Задача университета сегодня - создавать российские бренды из этих молодых творческих ребят", - отметил ректор университета Валерий Белгородский.

РГУ имени Косыгина – многопрофильный университет, который кардинально решает задачи импортозамещения, выпуская не просто хороших специалистов, а дизайнеров, создающих российские бренды.

Наталья Тарасова, Сергей Титов, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Как РГУ имени Косыгина решает задачи импортозамещения
Как РГУ имени Косыгина решает задачи импортозамещения
Как РГУ имени Косыгина решает задачи импортозамещения
Как РГУ имени Косыгина решает задачи импортозамещения
Как РГУ имени Косыгина решает задачи импортозамещения
Как РГУ имени Косыгина решает задачи импортозамещения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.