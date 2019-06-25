Появились подробности о серийном "отравителе с газировкой"

Подозреваемого в преступлениях задержали

В Москве задержали мужчину, которого подозревают в серии отравлений горожан. 26-летний Мурат Сабанов знакомился с людьми и угощал их газировкой. Те пили с удовольствием, в такую-то жару. И даже не подозревали, что содержится в обычной бутылке сладкой воды. То, что стали жертвами грабителя, понимали только в реанимации.

Общественное пространство "Яма" в районе Чистых прудов. Днем здесь немноголюдно и тихо. Но по вечерам, когда на площади собирается молодежь, неизменными атрибутами этого места стали шум и употребление алкогольных напитков. А в последнее время, как выясняется, находиться тут и вовсе небезопасно. Для Людмилы Чижовой прогулка с друзьями по Хохловской площади едва не обернулась трагедией, передает "ТВ Центр".

"07.06 я встретилась со своим другом Яном. Мы гуляли, пили пиво и классно проводили вечер. В какой-то момент мы догуляли до переулков за театром "Современник" и встретили там Ярослава — друга Яна. Ярослав сказал, что нас ещё ждёт большая компания. В какой-то момент за нами увязался чувак, на вид вроде нормальный. Ребята с ним разговорились. У меня сложилось ощущение, что это какой-то их знакомый. Ярослав предложил пойти к компании, на что этот чел предложил забить и подождать их здесь. Ну мы и забили. Чел предложил попить фанты мне и ребятам. Я делаю глоток и прихожу в сознание только 10.06 в Боткинской больнице в реанимации", - говорится в ее сообщении (орфография и пунктуация сохранена).

Анализы показали: в крови Людмилы находилось неизвестное психотропное вещество, угнетающее дыхание. На искусственной вентиляции легких девушка провела несколько дней и до сих пор остается в клинике. Ее друзья пришли в себя быстрее и во вторник благодарят тех, кто, по сути, спас им жизнь.

Очевидцы, вызвавшие скорую и полицию, рассказывают: тем вечером их внимание привлек молодой человек, который рылся в вещах лежащих на земле юношей и девушки, и складывал найденное к себе в рюкзак. Свои действия он объяснил тем, что забирает ценности у друзей, которым стало плохо, чтобы их не обворовали. Но, как оказалось, сам занимался именно кражей.

Полицейские задержали мужчину, возбудили уголовное дело, но отпустили под подписку о невыезде. А между тем, как выясняется, подобные инциденты происходили в Москве на протяжении уже двух месяцев. Первый эпизод случился еще 11 мая, пострадавший тогда лишился денег, пластиковый карты и телефона и тоже оказался в больнице с сильнейшим отравлением. Еще один мужчина провел в коме почти две недели. Во всех случаях отравитель действовал практически одинаково - присоединялся к компаниям, представлялся Мурадом из Нальчика, быстро входил в доверие и предлагал выпить какой-либо безалкогольный напиток, в который заранее подмешивал предположительно феназепам. Действовал, как правило, в Басманном районе - на "Яме", в парке " Горка" и у бара "Зинзивер". 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии задержали во вторник в одном из хостелов.

При обыске в его комнате обнаружили порошкообразное вещество. Оно изъято для исследования. В правоохранительных органах сообщили, что ранее возбужденные уголовные дела будут объединены в одно производство. Проверяется также причастность задержанного к другим подобным эпизодам - по некоторым данным, их число превышает два десятка. Полиция намерена ходатайствовать об ужесточении меры пресечения подозреваемому и взятии его под стражу.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".