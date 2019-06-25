Собянин поздравил победителей Всероссийской олимпиады школьников по робототехнике

Школьники завоевали три золотых награды

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных школьников, которые завоевали три золотые награды в финале Всероссийской робототехнической олимпиады. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Финал олимпиады проходил с 21 по 23 июня в Татарстане. Участники съехались из 60 регионов России. Москву представляла 21 команда. Всего на счету столичных школьников 9 наград в различных категориях: 3 золота, 3 серебра и 3 бронзы.

Теперь ребята будут представлять Россию на Всемирной олимпиаде роботов. Она пройдёт с 8 по 10 ноября в Венгрии.