В московском метро поймали пьяного зацепера

Он пытался убежать от полиции

Этим утром пришлось на время остановить движение на салатовой ветке метро. Между станциями "Печатники" и "Волжская" ловили экстремала, сообщает "ТВ Центр".

Мужчина решил проехаться на сцепке между вагонами, пассажиры сообщили об этом машинисту. Зацепер спрыгнул на рельсы, скрылся в тоннеле и тут же выбежал обратно. Потом залез под поезд. Наконец выскочил на платформу и опять побежал, теперь уже от полицейских. Те бегуна схватили, а врачи установили: пьян, да ещё и ушиб затылок.

Мужчину отправили в больницу - лечить голову, потом им займётся полиция.