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Определены 3 тысячи наблюдателей для работы на выборах в Мосгордуму

15:19
  • вторник
  • 25 июня 2019

Они пройдут обучение

Во вторник в столице создан Общественный штаб по наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы, которые состоятся 8 сентября, сообщает "ТВ Центр".

Уже две недели идет набор желающих в Корпус наблюдателей Общественной палаты. Заявки подали более трех тысяч человек. В середине августа они будут направлены на обучение. Большое внимание уделяется и проведению электронного голосования в трёх избирательных округах Москвы. В столице такой эксперимент проходит впервые.

Во вторник стало известно, что тестовое голосование пройдет в середине июля, а после, как и обещали ранее, систему попробуют взломать хакеры.

"Для того чтобы привлечь больше тестирующих,  я объявлю сейчас о том, что мы поднимаем приз с миллиона рублей до полутора миллионов рублей. Это тем, кто взломает эту систему", - отметил заместитель председателя Общественной палаты, руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

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