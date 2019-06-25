В Москве обсуждают роль образования в межнациональных отношениях

В столице проходит уже седьмая конференция, посвященная этому вопросу

В Москве во вторник проходит Седьмая Международная научно-практическая конференция "Единство в различиях: Стратегия 2.0". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Российские и зарубежные эксперты обсуждают роль образования и просвещения в межнациональных отношениях, вопросы миграции, а также работу по противодействию идеологии терроризма в столице.

Несколько лет назад в Москве была принята Стратегия национальной политики до 2025 года. Участники конференции положительно оценили её новую редакцию, и признали, что документ необходимо совершенствовать постоянно.