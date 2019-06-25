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В клинике им. Блохина делают уникальные операции по трансплантации лимфоузлов

15:17
  • вторник
  • 25 июня 2019

Благодаря новейшему методу всё проходит без ампутации и долгого восстановления

Врачи московской клиники имени Блохина делают уникальные операции по трансплантации лимфоузлов и дарят пациентам шанс жить без боли. Раньше диагноз рак молочной железы нередко звучал как приговор.

Рак молочной железы – этот диагноз женщине поставили год назад. Длительный период лечения, реабилитации. Грудь удалили и вроде на этом мучения должны были закончиться. Но без повторной операции обойтись не получилось. Из-за повреждения лимфоузлов в тканях руки скопилась жидкость. Рука вздулась, начала краснеть. Все это сопровождалось сильной болью, передает "ТВ Центр".

"Лимфостаза – это не просто состояние отечности, это именно заболевание. Если его не лечить, то через какое-то время у пациента развивается слоновость. Потом большинству пациентов предлагают ампутацию", - рассказал научный сотрудник онкологического центра им. Блохина отделения реконструктивной пластической хирургии Владимир Ивашков.

Чтобы этого не произошло, хирурги онкологического центра имени Блохина решили восстановить разорванный участок лимфоузлов. В это место пересаживают лимфоузлы из паховой области, которые не так активно участвуют в работе организма. Они послужат своеобразным мостом. Через некоторое время лимфа, скопившаяся в руке, начнет нормально циркулировать.

Пока в России подобные операции находятся на уровне экспериментальных, хотя и оплачиваются государством. Впрочем, для пациента это неважно. Главное – он будет полностью здоров и через месяц вернется к нормальному образу жизни.

Елена Макарова, Михаил Бахтияров, Антон Дубнов, "ТВ Центр".

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