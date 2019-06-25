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В Царицыно появилась "Россия в миниатюре"

15:28
  • вторник
  • 25 июня 2019

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Кремль и ещё восемь десятков достопримечательностей из разных уголков нашей страны в масштабе 1 к 50 сейчас можно увидеть на выставке "Россия в миниатюре". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Она открылась во вторник в парке Царицыно на площадке в полтора гектара. И стала самой крупной экспозицией архитектурных моделей  в стране. На создание макетов у специалистов ушли годы. Но зато теперь посмотреть всё сразу в одном месте можно всего за час.

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Выставка достопримечательностей "Россия в миниатюре"
Выставка достопримечательностей "Россия в миниатюре"
Выставка достопримечательностей "Россия в миниатюре"
Выставка достопримечательностей "Россия в миниатюре"
Выставка достопримечательностей "Россия в миниатюре"
Выставка достопримечательностей "Россия в миниатюре"
Выставка достопримечательностей "Россия в миниатюре"
Выставка достопримечательностей "Россия в миниатюре"
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