В Царицыно появилась "Россия в миниатюре"

Посетители также могут скачать приложение-аудиогид на 25 языках

Кремль и ещё восемь десятков достопримечательностей из разных уголков нашей страны в масштабе 1 к 50 сейчас можно увидеть на выставке "Россия в миниатюре". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Она открылась во вторник в парке Царицыно на площадке в полтора гектара. И стала самой крупной экспозицией архитектурных моделей в стране. На создание макетов у специалистов ушли годы. Но зато теперь посмотреть всё сразу в одном месте можно всего за час.