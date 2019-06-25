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Известного российского спортсмена жестоко убили

14:16
  • вторник
  • 25 июня 2019

Мужчину зарезали в кафе

Мастер спорта России по дзюдо Евгений Кушнир убит в Тольятти. Об этом сообщила местная Федерация дзюдо.

Оказалось, что спортсмен стал жертвой уличной разборки с группой молодых людей. Ему выстрелили в голову из травматического пистолета. Ножевые ранения получил и его друг. Сейчас за его жизнь сейчас борются врачи.

Между тем портал TLTgorod.ru сообщает, что спортсмены могли поехать на "стрелку" по поводу какого-то назревшего конфликта.

Как уточнили в Следственном комитете России по Самарской области, 24 июня из кафе "Левша" в больницу с ножевыми ранениями грудной клетки, а также огнестрельным непроникающим ранением поясничного отдела доставили "гражданина соседней Республики" 1992 года рождения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Задержан "гражданин соседней Республики" 1972 года рождения.

Тело убитого было обнаружено в беседке, которая расположена во внутреннем дворе кафе. Зафиксированы колото-резаные ранения спины и головы. Возбуждено уголовное по статье "Убийство". Подозреваемого объявили в розыск.

Погибшему Евгению Кушниру было 27 лет. Он неоднократно побеждал и был призером соревнований по дзюдо областного и федеральных уровней.

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