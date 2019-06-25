В Кремле отреагировали на возвращение России в ПАСЕ

Песков назвал произошедшее "позитивным явлением"

Победой здравого смысла назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), возвращающей права российской делегации. По его словам, это "весьма позитивное явление".

"Речь идет не о дипломатической победе Москвы, речь идет о победе здравого смысла, ибо Парламентская ассамблея Совета Европы не может полноценно работать без участия в ней российской делегации", - приводит его слова ТАСС.

Между тем, представитель Кремля напомнил, что Крым является неотъемлемой частью России, и нет необходимости обсуждать вопросы, которые связаны с этой территорией, с какой-либо страной, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации. Также она пригласила ее поучаствовать в июньской сессии. Тем не менее, позднее депутаты оспорили полномочия российской делегации. Теперь этот вопрос рассмотрит специальная комиссия. Заседание состоится 26 июня во второй половине дня. До этого момента наша делегация сможет участвовать в работе ассамблеи, но будет лишена права голоса по поводу своих полномочий.

Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году после воссоединения с Крымом. В 2015-м ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но санкции только ужесточались. В ответ делегация нашей страны заявила об отказе работать на таких условиях. С 2016 года Россия не направляла заявку на подтверждение своих полномочий.

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Видео: в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации