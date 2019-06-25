"Как бы это плохо не кончилось": Борисова раскрыла подробности состояния Хлебниковой

Звезда 90-х отвергает помощь

Телеведущая Дана Борисова рассказала ТВЦ.RU, что певица Марина Хлебникова, которая сильно похудела и постарела за последнее время, "подсела" на сильные транквилизаторы.

Об этом Борисова узнала от знакомой, которая работает на телевидении. По словам Даны, Хлебникова отрицает проблему со здоровьем и отказывается от помощи, но ее зависимость от лекарств невозможно скрыть.

"Мне сказали, что у нее нет проблемы. Она пила сильные транквилизаторы, не бросила их, и от этого такое у нее состояние. Хотелось бы очень помочь, но если проблемы нет, значит и помощи не будет. <…> Я переживаю, как бы это плохо не кончилось. Мне ее чисто по-женски очень жаль. Я вижу, что есть проблема. Зависимость, может, не от алкоголя, а 100% лекарственная зависимость. Не факт, что тут в чистом виде алкоголизм. Я предложила помощь, но это уже личное дело каждого - воспользоваться помощью или отказаться и так жить дальше. Но то, что есть проблема, это очевидно", - сказала Дана Борисова ТВЦ.RU.

Телеведущая ужаснулась, когда два месяца назад она увидела звезду 90-х на одном из телешоу. Ее также обеспокоило, что певица перестала появляться на публике. "Она, по-моему, ни с кем не общается в последнее время. Уединение такое… Я сама такая же была, когда меня забирали [на лечение]. Три недели из дома не выходила", - сказала телеведущая.

Борисова напомнила, что в 2017 году она горстями употребляла лекарства, запивая их алкоголем. Друзья и коллеги отправили ее в реабилитационный центр в Таиланде, после чего она пошла на поправку. По словам телеведущей, спасшие ее специалисты предложили бесплатно помочь Хлебниковой.

Напомним, Марина Хлебникова стала затворницей после того, как в ночь на 30 сентября 2018 года скончался ее бывший муж Антон Логинов. Певица сама обнаружила труп. После этого Хлебникова попала в больницу с нервным срывом и не смогла прийти на похороны Логинова. По слухам, на облике певицы могли отразиться не только нервный срыв, но и злоупотребление алкоголем, а также неудачная пластика.