Осунувшийся отец Началовой пришел на Первый канал

Продюсер борется с болезнью и пытается смириться с потерей дочери

Спустя три месяца после похорон Юлии Началовой ее семья решилась на большое и откровенное интервью.

На фотографиях, которые появились в социальных сетях, можно заметить, что всегда пышущий энергией продюсер и композитор Виктор Началов сильно осунулся и сгорбился за это время. Он будто бы резко постарел и потерял былой блеск в глазах. Не исключено, что кроме утраты дочери, его точит изнутри болезнь, о которой он пообещал рассказать в скором времени.

Пиар-менеджер артистки Анна Исаева сообщила, что она, Виктор и Таисия Началовы, а также Вера Алдонина готовы ответить на все вопросы и опровергнуть все мифы, которыми обросла жизнь и смерть покойной певицы.

Оказывается, незадолго до смерти Началова записала песню с символичным названием "Останься". Композиция осталась в черновом варианте и уже после кончины певицы музыканты довели ее до ума и выпустили. Осенью выйдет фильм о жизни Началовой и книга воспоминаний, написанная ее тетей. Все подробности Исаева обещала рассказать позднее.

Юлия Началова скончалась 16 марта в результате острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга. Ей было 38 лет.

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