Умерла мать Михаила Ефремова

Алле Покровской был 81 год

25 июня скончалась актриса театра и кино, театральный режиссер Алла Покровская.

Народная артистка РСФСР умерла на 82-м году жизни в больнице. В пресс-службе МХТ им. Чехова сообщили РИА Новости, что дату и место прощания с актрисой назовут позднее.

Алла Покровская - мать артиста Михаила Ефремова. На ее счету более 60 ролей в кино и театре. Она играла в таких, например, фильмах, как "Охота на лис", "Июльский дождь", "Высоцкий. Спасибо, что живой".

Покровская проработала 45 лет в театре "Современник". В 2004 году актриса перешла на работу в МХТ им. Чехова. С 1979 года она преподавала в Школе-студии МХАТ.