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Женатого Аршавина застукали с блондинкой

15:07
  • вторник
  • 25 июня 2019

Бракоразводный процесс еще не закончен

Экс-футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин побывал в ресторане на Крестовском острове. Там посетители застукали его в компании неизвестной блондинки.

Бывший спортсмен готовился к очередному заседанию по бракоразводному процессу с супругой Алисой, которое состоялось 24 июня. Перед этим он сходил поужинать в это заведение, в котором является завсегдатаем, сообщает "Фонтанка".

Процесс развода Аршавина и его жены периодически сопровождается различными скандалами. Так, известно, что звезда российского футбола отказывается прописывать в одной из своих элитных питерских квартир двухлетнюю дочь Есению. Из-за этого малышку не берут в садик.

При этом ее мать Алиса Казьмина также не прописывает дочку в своей однокомнатной квартире, аргументируя это тем, что ей будет тесно. Там сейчас уже проживают несколько человек.

Аршавин и Казьмина встречались несколько лет. Они поженились в сентябре 2016 года. В октябре следующего года стало известно о ее решении развестись. По словам женщины, это случилось из-за многочисленных измен футболиста. После развода Аршавин начал плотно общаться с детьми от первого брака с телеведущей Юлией Барановской.

Следующее заседание по делу о разводе Аршавина и Казьминой пройдет 3 июля.

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