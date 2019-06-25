Что запрещено делать в Петров пост

Это полезно знать не только мясоедам

С 24 июня по 12 июля у православных россиян начался Петров пост, установленный в честь апостолов Петра и Павла. Хоть этот летний пост и считается нестрогим, верующим стоит помнить о некоторых важных запретах и ограничениях.

Петров пост начинается через неделю после Троицы и длится до Дня празднования памяти святых апостолов Петра и Павла. По легенде, самые почитаемые апостолы постились, готовя себя к проповеди Евангелия.

Во время поста православным запрещено принимать молочную и мясную пищу, а также яйца. Зато разрешено есть рыбу. Недаром Павел и Петр были рыбаками, а последний считается покровителем рыбного промысла.

Постящимся следует придерживаться следующего календаря питания. В понедельник желательно есть горячую пищу без масла, в том числе постные каши. Во вторник, четверг и субботу разрешена постная еда с растительным маслом и рыба. Среда и пятница - самые тяжелые дни, когда православные стараются питаться водой и хлебом, а также фруктами и овощами. В воскресенье можно без зазрения совести выпить вина.

Наши предки верили, что во время поста нельзя венчать новобрачных и крестить детей, так как это принесет несчастье в дом. Не стоит заниматься рукоделием, особенно шитьем: согласно народным поверьям, рукодельница в этот период зашивает свое счастье и благополучие.

Как считается, если постящийся даст в долг, то вскоре сам окажется в долгах как в шелках, а если он пострижется, то быстро полысеет. В Петров пост строго-настрого запрещено проводить обряды, читать заговоры, ворожить и гадать. Впрочем, к подобным вещам Церковь по определению относится отрицательно.