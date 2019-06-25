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Просто сносит крышу: вдова Караченцова рассказала о любви

15:19
  • вторник
  • 25 июня 2019

Старость актрисы обещает быть нескучной

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, где и кем встретит свою старость.
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Актриса периодически ездит в Болгарию, где они с Николаем Петровичем купили дачу. Супруги давно облюбовали ее живописные виды и морское побережье. Находясь там, Людмиле Андреевне кажется, что Караченцов находится рядом, будто никуда и не уходил.

"Все время думаю о нем, гуляю и вспоминаю, как ему здесь было хорошо. Мне встречаются люди, которые говорят теплые слова. Да и муж меня не оставляет. Коленька все время мне снится", - рассказала изданию "Собеседник" Поргина.

Все разговоры о том, что артистка нашла себе нового ухажера – выдумки журналистов. Заводить романы Поргина не хочет. Сейчас все свое внимание она посвящает сыну, невестке, внукам, пяти котам и четырем попугаям.

"Поймите, любовь бывает один раз в жизни. Такая сильная, от которой просто сносит крышу и которая дарит счастье. А лишь бы и как бы – нам не надо", - поделилась Поргина.

Николай Караченцов умер 26 октября 2018 года. У артиста нашли рак легкого. Он не дожил сутки до своего 74-го дня рождения. Похоронили Караченцова на Троекуровском кладбище Москвы.

Видео: фильм "ТВ Центра" "Николай Караченцов. Нет жизни До и После..."

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