Ефремов рассказал о последних днях матери

Актрисе нельзя было переливать кровь

Заслуженный артист России Михаил Ефремов рассказал, что его 81-летняя мать Алла Покровская сильно болела перед смертью.

"Она скончалась после долгой болезни. В реанимацию я приезжал последние две недели. <...> У нее было очень много болезней", - сказал Ефремов РЕН ТВ.

По словам артиста, у его матери произошло заражение крови, но делать переливание ей было нельзя из-за слабой печени.

Михаил Ефремов также вспомнил, что недавно один из журналистов поспешно объявил о смерти Покровской. "Какой-то ваш коллега написал, что она погибла. Хотел бы я встретить этого коллегу, чтобы вместе с ним рассудить значение слов "погибла" и "умерла", - заявил актер.

Напомним, что народная артистка РСФСР умерла 25 июня в больнице. Дату и место похорон назовут позднее.

На счету Покровской более 60 ролей в кино и театре. Она играла в таких, например, фильмах, как "Охота на лис", "Июльский дождь", "Высоцкий. Спасибо, что живой".

Покровская проработала 45 лет в театре "Современник". В 2004 году актриса перешла на работу в МХТ им. Чехова. С 1979 года она преподавала в Школе-студии МХАТ.

Видео: кадры с Покровской из программы "События"