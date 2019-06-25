"Отара овец": Захарова жестко высмеяла украинскую делегацию в ПАСЕ

Представитель МИД России раскусила тактику киевских политиков

В МИД России оценили поведение украинской делегации в ПАСЕ, которая после решения ассамблеи вернуть России полноценные права, внесла более 200 поправок к резолюции.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, украинские политики попытались взять ПАСЕ "измором". "Мучаем поправками. Они уже стучат ногами, свистят и шмаркают", - описала тактику украинской делегации в ПАСЕ Захарова.

Далее она привела несколько цитат киевских политиков. В частности, одна из них принадлежит депутату Георгию Логвинскому. "Минимальный срок рассмотрения - часов шесть. Это наверняка поломает планы России и их проводников. <…> Я горжусь нашей командой в ПАСЕ, которая показывает, что основная наша украинская беда — это роз'єднання (разъединение – прим. ред.)", - привела Захарова его слова.

Представитель МИД также процитировала аналогичные высказывания парламентария Алексея Гончаренко и первого заместителя председателя Верховной Рады Украины Ирины Геращенко, пишет URA.RU. "Теперь понятно, почему овцы в отаре так жмутся друг к другу - они думают, что основная их беда - это роз'єднання", - заключила в своем блоге в Facebook Захарова.

Во вторник ПАСЕ восстановила в правах российскую делегацию. Тем не менее, позднее депутаты, в том числе из Грузии и Украины, оспорили резолюцию. Этот вопрос рассмотрит специальная комиссия 26 июня.

Ранее в Кремле оценили положительное решение ПАСЕ по России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал резолюцию победой здравого смысла.

Видео: в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

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