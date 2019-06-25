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В России создали деморализующую сову-шпиона

15:32
  • вторник
  • 25 июня 2019

Разработчики показали дрон-сову с хвостом и крыльями

Технополис "Эра" показал на выставке "Армия 2019" разведывательный дрон в виде полярной совы.

Аппарат весом около пяти килограмм способен находиться в воздухе до 40 минут, близко подлетать к цели и определять ее координаты, пишет ТАСС. Пользователи социальных сетей тут же предположили, что такой дрон способен запросто деморализовать противника.

Также специалисты технополиса "Эра" ведут разработки другого беспилотника, который будет выполнен в виде сокола и сможет издавать соответствующие звуки. Ожидается, что он будет отпугивать птиц в районе полигонов.

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