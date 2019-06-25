"Какой красавчик!" Взрослый сын Голубкиной и Фоменко произвел фурор

Покорителю женских сердец еще нет 18 лет

Актриса театра и кино Мария Голубкина впервые за два года показала своего 16-летнего сына Ивана от шоумена Николая Фоменко.

45-летняя артистка и телеведущая редко публикует снимки своих детей. Последний раз она выложила фото Анастасии и Ивана в 2017 году.

На днях она порадовала поклонников, показав повзрослевшего сына. Молодой человек отрастил волосы, стал носить очки в стильной круглой оправе и полностью избавился от детской припухлости. Иван сидит на летней террасе кафе и с серьезным видом смотрит в телефон.

Мария Голубкина сделала этот снимок в Южно-Сахалинске, куда она вместе с сыном прилетела на открытие кинофестиваля "Утро Родины".

Повзрослевший Иван вызвал настоящий фурор среди поклонников Фоменко и Голубкиной. Миловидность парня никого не оставила равнодушным. Его фотография собрала более двух тысяч отметок "Нравится". "Похож на папу безусловно, но без мамы не обошлось", "Николаич, сразу видно. Но более удачная версия", "Чудесное слияние двух людей видно в юноше!", "Какой красавчик!" - написали подписчики Голубкиной.

Напомним, Голубкина и Фоменко были женаты с 1995 по 2008 годы. В прошлом году актриса рассталась с Борисом Ливановым - сыном актера Василия Ливанова. Фоменко женат четвертый раз, его последней возлюбленной стала глава пресс-службы Совета Федерации Наталия Кутобаева.