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"Горе без ума": глава Минобра Хакасии оказалась невеждой

16:28
  • вторник
  • 25 июня 2019

Соцсети не простили министру досадную оговорку

Глава министерства образования Хакасии Лариса Гимазутина приписала авторство "Горя от ума" Александру Радищеву вместо Александра Грибоедова.

Пользователи социальных сетей решили, что Гимазутина с такими познаниями в области русской литературы не имеет права занимать пост главы министерства образования.

"А помогал ему Лев Александрович Лермонтов", "Пусть ЕГЭ сдаст!", "А это точно министр образования?" "А где любимое "фраза вырвана из контекста?", "Горе без ума…", - набросились на женщину россияне.

В администрации Хакасии предположили, что министр просто устала и заговорилась, поскольку перед выступлением общалась на тему произведения Грибоедова.

"Ну, конечно, оговорилась, просто это человеческий фактор", - подчеркнул пресс-секретарь главы Хакасии Максим Усов.

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