Видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy

Ступень промахнулась мимо платформы и затонула в океане

Появилось видео неудачного приземления первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX. На кадрах, которые публикует ТВЦ.RU, виден момент взрыва от удара с платформой в Атлантическом океане.

Ракета Falcon Heavy успешно стартовала утром с мыса Канаверал во Флориде. После запуска два боковых ускорителя отделились, после чего произошел сброс центральной ступени. Ускорители затем успешно приземлились на посадочных площадках во Флориде. Первая ступень должна была сесть на плавучую платформу, но промахнулась. Ударившись о край, она взорвалась и упала в океан.

Falcon Heavy должна вывезти на орбиту 24 исследовательских спутника, а также прах 152 человек. Они пожелали, чтобы их останки были захоронены в космосе.