ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Видео взрыва при посадке ступени ракеты Falcon Heavy

15:57
  • вторник
  • 25 июня 2019

Ступень промахнулась мимо платформы и затонула в океане

Появилось видео неудачного приземления первой ступени ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX. На кадрах, которые публикует ТВЦ.RU, виден момент взрыва от удара с платформой в Атлантическом океане.

Ракета Falcon Heavy успешно стартовала утром с мыса Канаверал во Флориде. После запуска два боковых ускорителя отделились, после чего произошел сброс центральной ступени. Ускорители затем успешно приземлились на посадочных площадках во Флориде. Первая ступень должна была сесть на плавучую платформу, но промахнулась. Ударившись о край, она взорвалась и упала в океан.

Falcon Heavy должна вывезти на орбиту 24 исследовательских спутника, а также прах 152 человек. Они пожелали, чтобы их останки были захоронены в космосе.

Главное сегодня
Ракета SpaceX Falcon
Ракета SpaceX Falcon
Ракета SpaceX Falcon
Ракета SpaceX Falcon
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.