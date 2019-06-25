Онкобольной лишился здорового органа из-за ошибки врачей

Вместо одного хирургического вмешательства пациенту придется пережить три

В Австралии хирурги удалили больному раком пациенту здоровую область кишечника, провели восстановительную операцию и теперь готовят мужчину к еще одной, в ходе которой, наконец, будет удален пораженный опухолью участок.

Мучения австралийца начались после прохождения колоноскопии. Врачи удалили несколько полипов из его толстой кишки, и один из наростов имел признали раковой опухоли. Тогда сотрудники больницы решили вырезать пораженный участок.

Как пишет Газета.ру со ссылкой на местное издание, допущенная при первой операции ошибка закралась в лаборатории, сотрудники которой неверно подготовили анализы. В документах перепутали местоположение пораженного участка толстой кишки. Таким образом, мужчине удалили здоровую часть органа.

Позже хирурги выявили ошибку и провели восстановительную операцию. Пациент смог вернуться к семье. Несмотря на это, в ближайшем будущем ему предстоит очередная операция – это новая попытка по удалению пораженного раком участка кишечника. Администрация больницы проводит расследование этого случая.

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