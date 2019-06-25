Что Зеленский сделал со своей первой зарплатой

Новый президент Украины трясется над своими сбережениями

Украинские СМИ раскрыли, сколько гривен составила первая зарплата президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет издание "Фактор".

За первый месяц работы украинский лидер получил 12,7 тысячи гривен (это около 30,4 тысячи рублей или 484,3 доллара – прим. ред.), говорится в документах администрации президента. В ответе на запрос журналистов власти указали, что из должностного оклада (12,7 тысячи гривен) было удержано 2,4 тысячи гривен обязательных сборов и налогов.

При этом Зеленский не стал забирать деньги и депонировал их, то есть передал на сохранение, добавили в АП Украины.

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