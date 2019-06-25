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Что Зеленский сделал со своей первой зарплатой

16:45
  • вторник
  • 25 июня 2019

Новый президент Украины трясется над своими сбережениями

Украинские СМИ раскрыли, сколько гривен составила первая зарплата президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет издание "Фактор".

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За первый месяц работы украинский лидер получил 12,7 тысячи гривен (это около 30,4 тысячи рублей или 484,3 доллара – прим. ред.), говорится в документах администрации президента. В ответе на запрос журналистов власти указали, что из должностного оклада (12,7 тысячи гривен) было удержано 2,4 тысячи гривен обязательных сборов и налогов.

При этом Зеленский не стал забирать деньги и депонировал их, то есть передал на сохранение, добавили в АП Украины.

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