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Найдена неожиданная польза от клубничных хвостиков

17:09
  • вторник
  • 25 июня 2019

Не спешите выбрасывать чашелистики в помойку

Клубничные хвостики оказались полезны для здоровья. По словам диетологов, это кладезь витаминов и микроэлементов.

Хвостики клубники нормализуют уровень сахара в крови, улучшают состояние кожи, а также уменьшают количество свободных радикалов. Чтобы получить их полезные свойства можно заварить чай. Для того, чтобы приготовить напиток, нужно аккуратно оторвать чашелистик от ягоды, положить на солнце и высушить.

Также хозяйки часто добавляют клубничные хвостики во фруктовый соус или варенье. Кроме полезности, они дают приятный привкус лакомству, пишет портал Gotovim-edim.ru.

Систематическое употребление чая с добавлением клубничных чашелистиков на 50% улучшает состояние крови, отмечают диетологи. 

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