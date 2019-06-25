Найдена неожиданная польза от клубничных хвостиков

Не спешите выбрасывать чашелистики в помойку

Клубничные хвостики оказались полезны для здоровья. По словам диетологов, это кладезь витаминов и микроэлементов.

Хвостики клубники нормализуют уровень сахара в крови, улучшают состояние кожи, а также уменьшают количество свободных радикалов. Чтобы получить их полезные свойства можно заварить чай. Для того, чтобы приготовить напиток, нужно аккуратно оторвать чашелистик от ягоды, положить на солнце и высушить.

Также хозяйки часто добавляют клубничные хвостики во фруктовый соус или варенье. Кроме полезности, они дают приятный привкус лакомству, пишет портал Gotovim-edim.ru.

Систематическое употребление чая с добавлением клубничных чашелистиков на 50% улучшает состояние крови, отмечают диетологи.