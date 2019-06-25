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Порошенко в бешенстве из-за возвращения России в ПАСЕ

17:02
  • вторник
  • 25 июня 2019

Он обвинил новые власти в развале международной солидарности с Украиной

Петр Порошенко отреагировал на возвращение России в ПАСЕ. В своем твиттере бывший президент Украины оставил несколько гневных сообщений, в которых обругал организацию и действующие власти страны.

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По словам Порошенко, новые власти допустили серьезные послабления в сдерживании России, которое было достигнуто при его президентстве. Международная солидарность с Украиной, пишет экс-президент, сохранялась в течение пяти лет, а разрушена была всего за месяц. Возвращение России в ПАСЕ он назвал "наступлением реваншистских сил".

"Весь мир поддерживал единство и санкции против России. Прошел всего месяц, а уже вчера вечером были отменены санкции ПАСЕ. Складывается впечатление, что Россия — не агрессор, Крым не аннексирован, а Донбасс не оккупирован", - негодует Петр Порошенко.

Он добавил, что усилия представителей Украины в ПАСЕ были оставлены без дипломатической поддержки властей страны. Завершил свою тираду Порошенко призывом объединиться и не дать России шанса на отмену санкций со стороны Евросоюза и стран G7.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию о восстановлении прав российской делегации и пригласила ее поучаствовать в июньской сессии. Россию лишили права голоса в организации в 2014 году после воссоединения с Крымом. В 2015-м ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но санкции только ужесточались.

 

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