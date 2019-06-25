Беременность Джоли довела Энистон до истерики

Актриса не может говорить об этом без слез

Всем известно, что новость о разрыве с Брэдом Питтом в 2005 году далась Дженнифер Энистон нелегко. Она старалась быть сильной и с достоинством переживала бракоразводный процесс, но новость о том, что Анджелина Джоли в положении совершенно выбила почву из-под ног.

Когда Энистон узнала об этом, то она не смогла сдержать эмоций и разрыдалась. Еще бы, ведь тема детей была для нее больной – за пять лет брака она не подарила любимому ребенка, в то время как Джоли забеременела через несколько месяцев после новости о разводе, пишет газета Mirror. Первенец Анджелины и Брэда - Шайло Нувель – родилась 27 мая 2006 года. После этого в семье Джоли-Питт появились еще пятеро детей, трое из которых – приемные.

Во время одного из интервью, в котором Энистон спросили, что она думает о первой беременности Энджи, она даже не смогла ответить на вопрос. Актриса закусила губу, а по ее лицу катились слезы. Выглядела она так, будто ее "ранили в самое сердце", отмечает издание.