ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Беременность Джоли довела Энистон до истерики

17:34
  • вторник
  • 25 июня 2019

Актриса не может говорить об этом без слез

Всем известно, что новость о разрыве с Брэдом Питтом в 2005 году далась Дженнифер Энистон нелегко. Она старалась быть сильной и с достоинством переживала бракоразводный процесс, но новость о том, что Анджелина Джоли в положении совершенно выбила почву из-под ног.
Энистон публично обратилась к Питту: Я все еще люблю тебя

Когда Энистон узнала об этом, то она не смогла сдержать эмоций и разрыдалась. Еще бы, ведь тема детей была для нее больной – за пять лет брака она не подарила любимому ребенка, в то время как Джоли забеременела через несколько месяцев после новости о разводе, пишет газета Mirror. Первенец Анджелины и Брэда - Шайло Нувель – родилась 27 мая 2006 года. После этого в семье Джоли-Питт появились еще пятеро детей, трое из которых – приемные.

Во время одного из интервью, в котором Энистон спросили, что она думает о первой беременности Энджи, она даже не смогла ответить на вопрос. Актриса закусила губу, а по ее лицу катились слезы. Выглядела она так, будто ее "ранили в самое сердце", отмечает издание.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Дженифер Энистон и Бред Питт
Дженифер Энистон и Бред Питт
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.