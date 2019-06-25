Названа самая уродливая собака в мире

По итогам конкурса в США корону получил пес по кличке Бродяга Скамп

В США назвали победителя конкурса среди самых уродливых собак в мире. Мероприятие проходит каждый год в городе Петалума (штат Калифорния).

Корону получил пес по кличке Бродяга Скамп. Это маленькая собака с большими ушами и черно-серой шерстью, которая торчит в разные стороны. В награду хозяйка получила денежное вознаграждение. 1500 долларов Ивонн Моронес заберет домой и еще 1500 отдаст на благотворительность.

Как пишет Buzzfeed, некоторое время назад Скамп бродил по улицам города без хозяина. Там его и нашли сотрудники приюта для животных, а потом передали в семью. Как рассказала хозяйка, Бродяга принимает участие в канистерапии ("собакотерапия") с пожилыми людьми, а также часто "читает" книги с первоклассниками в местной школе.

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