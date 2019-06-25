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Названа самая уродливая собака в мире

17:54
  • вторник
  • 25 июня 2019

По итогам конкурса в США корону получил пес по кличке Бродяга Скамп

В США назвали победителя конкурса среди самых уродливых собак в мире. Мероприятие проходит каждый год в городе Петалума (штат Калифорния).

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Корону получил пес по кличке Бродяга Скамп. Это маленькая собака с большими ушами и черно-серой шерстью, которая торчит в разные стороны. В награду хозяйка получила денежное вознаграждение. 1500 долларов Ивонн Моронес заберет домой и еще 1500 отдаст на благотворительность.

Как пишет Buzzfeed, некоторое время назад Скамп бродил по улицам города без хозяина. Там его и нашли сотрудники приюта для животных, а потом передали в семью. Как рассказала хозяйка, Бродяга принимает участие в канистерапии ("собакотерапия") с пожилыми людьми, а также часто "читает" книги с первоклассниками в местной школе.

 

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Пес по кличке Бродяга Скамп. Самая уродливая собака года
Пес по кличке Бродяга Скамп. Самая уродливая собака года
Пес по кличке Бродяга Скамп. Самая уродливая собака года
Пес по кличке Бродяга Скамп. Самая уродливая собака года
Пес по кличке Бродяга Скамп. Самая уродливая собака года
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