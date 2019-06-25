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Появилось видео допроса московского "отравителя газировкой"

17:47
  • вторник
  • 25 июня 2019

В полиции он заявил, что никого не поил и ничего не крал

МВД распространило видео допроса подозреваемого в отравлении москвичей и краже у них личных вещей. Им оказался 26-летний безработный уроженец Кабардино-Балкарии.

На допросе молодой человек заявил, что его задержали за то, что он "складывал чужие вещи в их сумки". По его словам, он не поил потерпевших никакими коктейлями с психотропными веществами.

"Я с ними ничего и не пил вообще. Мы порознь шли", - заявил подозреваемый, добавив, что сам психотропные вещества не употребляет.

Ранее СМИ сообщили, что в Москве действует "серийный отравитель", который в жару угощал людей газировкой. После нескольких глотков жертвы теряли сознание. Мужчина обворовывал их, а случайным прохожим заявлял, что просто забирает ценности у своих друзей. Подобные случаи происходили в Москве два месяца, жертвами отравителя стали два десятка человек.

Как заявили ТВЦ.RU в пресс-службе МВД России, полиция возбудила уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса. В ходе обыска по месту проживания задержанного найдены и изъяты три пакетика с неизвестным порошкообразным веществом. Они направлены на судебную химическую экспертизу.

При этом подозреваемый уже задерживался по подозрению в отравлении и грабеже. Это произошло 8 июня. Тогда молодого человека доставили в отдел полиции, где он во всем сознался, но был отпущен под подписку о невыезде.

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