Никаких самолетов: Пугачева приедет в Минск в личном спецвагоне

Организаторы концерта рассказали о требованиях артистки

Организаторы концерта Аллы Пугачевой в Минске рассказали о райдере артистки.

В быту Алла Борисовна не прихотлива, а вот по части транспорта, наоборот. Примадонна не любит летать на самолетах, поэтому в столицу Белоруссии она приедет на поезде в личном спецвагоне.

Артистка разместится в пятизведочном отеле в центре города. В гримерке Пугачевой обязательно должны быть большие зеркала, фрукты и вода, пишет StarHit.

Минский концерт, который состоится 2 ноября, повторит московский, только декорации будут адаптированы под более масштабную площадку, отметили организаторы. Стоимость билетов не такая заоблачная - от двух до 15 тысяч российских рублей.

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