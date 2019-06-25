Детские пособия увеличат в 200 раз

Власти рассказали, кому ждать денег

Власти придумали, как увеличить число россиян, которые могут получать ежемесячную поддержку от государства. Новые изменения коснутся малообеспеченных семей с одним или двумя детьми.

Как пишут Дни.ру, правительство повысит критерий нуждаемости семей с полутора до двух прожиточных минимумов на человека. О том, что соответствующий законопроект готов, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, документ позволит увеличить число семей, которые будут получать ежемесячные государственные выплаты на первого и второго ребенка. Премьер уточнил, что им выделят более десяти тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей (повышение в 200 раз).

Ранее вопрос с детскими выплатами поднимался во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным. Тогда президент пообещал довести выплаты по нуждаемости до прожиточного минимума и сообщил, что осталось согласовать несколько моментов.

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