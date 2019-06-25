ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Детские пособия увеличат в 200 раз

18:33
  • вторник
  • 25 июня 2019

Власти рассказали, кому ждать денег

Власти придумали, как увеличить число россиян, которые могут получать ежемесячную поддержку от государства. Новые изменения коснутся малообеспеченных семей с одним или двумя детьми.
Жизнь россиян сильно изменится с 1 июля

Как пишут Дни.ру, правительство повысит критерий нуждаемости семей с полутора до двух прожиточных минимумов на человека. О том, что соответствующий законопроект готов, рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, документ позволит увеличить число семей, которые будут получать ежемесячные государственные выплаты на первого и второго ребенка. Премьер уточнил, что им выделят более десяти тысяч рублей на одного ребенка вместо прежних 50 рублей (повышение в 200 раз).

Ранее вопрос с детскими выплатами поднимался во время "Прямой линии" с Владимиром Путиным. Тогда президент пообещал довести выплаты по нуждаемости до прожиточного минимума и сообщил, что осталось согласовать несколько моментов.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Главное сегодня
Ребенок
Ребенок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.