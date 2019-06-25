ОП Москвы: полиция обеспечила безопасность всех пикетов оппозиции

Дополнительная охрана выделяется по запросу

Московская полиция обеспечила безопасность всех пикетов оппозиции по сбору подписей за кандидатов на выборы в Мосгордуму. Об этом в ходе первого заседания совета столичной Общественной палаты сообщил руководитель общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов. Он напомнил, что в Москве случались нападения на сборщиков подписей.

"Я направил письмо начальнику полиции Олегу Баранову с просьбой обеспечить безопасность сборщиков подписей в местах стационарного собирания подписей, мэр поддержал. Олег Анатольевич действительно выделил специальные стационарные посты, и я получаю фотографии с постов, где стоят полицейские. Вы обратили внимание, что за прошедшие два дня - воскресенье и понедельник - у нас не было ни одного нападения", - сказал Венедиктов.

Дополнительная охрана выделена тем кандидатам в кандидаты, которые направили соответствующий письменный запрос. Венедиктов заметил, что общественники взаимодействуют с полицией и мэром города по этому вопросу.

"Удается, пока во всяком случае, обеспечивать безопасность", - заключил он.