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Вера Алдонина впервые расплакалась после смерти Началовой

21:29
  • вторник
  • 25 июня 2019

Девочка не хотела показывать слезы бабушке и дедушке

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина впервые расплакалась, когда говорила о матери. Она не смогла сдержать слез, вспоминая о тех страданиях, которые пришлось пережить ее родному человеку.

"Я чувствовала, что она испытывает сильные боли, неимоверные. Ту боль, которую испытала моя мама, мне кажется, никто из моих знакомых не выдерживал. Это совсем что-то космическое. Плакала. Как не плакать, когда тебе очень больно? Она чаще плакала из-за моральной боли, нежели из-за физической <…> Она брала себя в руки и терпела, так как хотела быть. Хотела жить", - рассказала Вера в эфире программы "Пусть говорят".

Девочка старалась не показывать слезы своим бабушке и дедушке, чтобы не расстраивать их. На передаче они впервые увидели, как Вера плачет. "Она сказала, они ведь с ней всю жизнь прожили, я – меньше. Им так больно", - рассказала Таисия Началова.

Юлия Началова скончалась 16 марта в результате острой сердечной недостаточности, которая наступила из-за отека легких и мозга. Ей было 38 лет. Вера Алдонина сейчас живет с отцом Евгением, мачехой Ольгой и сводным братом.

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