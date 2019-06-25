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Грузинская валюта рухнула до рекордного минимума на фоне протестов

19:03
  • вторник
  • 25 июня 2019

Власти исключили связь между падением курса лари и решением России запретить полеты в Грузию

Курс грузинской национальной валюты – лари - упал до исторического минимума. Национальный банк Грузии установил на завтра официальный курс в 2,833 лари за доллар - на 1,4 процента выше сегодняшнего значения (2,7945 лари).

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Показатель растет уже несколько дней подряд, передает РИА Новости. В коммерческих банках и пунктах обмена доллар и вовсе можно купить только за 2,84-2,87 лари, отмечает агентство.

Курс грузинской валюты падает на фоне протестов и беспорядков в стране, а также после ухудшения отношений с Россией, которая запретила полеты в Грузию из-за антироссийских настроений в Тбилиси и нападения на российских журналистов. Россиянам посоветовали избегать посещения этой страны.

Министр экономики Грузии Натия Турнава исключила, что падение курса лари связано с решением России запретить полеты в Грузию. Она уверена, что речь идет о кратковременном колебании курса, а этот новый вызов долгосрочно на него повлиять не может.

Как ранее заявила глава оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Буржанадзе, Тбилиси потеряет очень много от приостановки авиасообщения с Россией. По ее словам, вернуть прежние отношения между странами будет сложно из-за недальновидности властей республики. Бывший спикер парламента убеждена, что "антироссийская истерия" подогревается американскими спецслужбами. Выгодна эта ситуация и экс-президенту Михаилу Саакашвили.

В понедельник митингующие устроили автопробег. С американскими и украинскими флагами на машинах участники приехали к зданию МВД, вновь требуя отставки главы ведомства. А позже, уже около парламента, несколько тысяч молодых людей спели гимн страны. По оценкам бизнесменов, убытки от приостановки турпотока из нашей страны могут составить 750 миллионов долларов.

Видео: в Грузии назвали виновных в "антироссийской истерии"

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