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Дарт Вейдер отправился штурмовать украинскую Раду

19:11
  • вторник
  • 25 июня 2019

Не повезло с президентским креслом, значит, повезет с депутатским мандатом

ЦИК Украины зарегистрировал кандидата в депутаты Дарта Викторовича Вейдера, который баллотируется от "Блока Дарта Вейдера".

Он зарегистрирован в Одессе на одномандатном избирательном округе №135. В протоколе избирательной комиссии отмечено, что Дарт Викторович работает директором в ООО "Темная сила", пишет издание "Вести.Украина".

В последние 10 лет на украинских выборах всех уровней часто появляется кандидат под псевдонимом Дарт Вейдер. Так, Дарт Викторович пробовал заполучить кресло мэра Киева, Дарт Николаевич метил в градоначальники Одессы. А Дарт Алексеевич и вовсе баллотировался в президенты Украины в 2014 году, но не свезло – его обошел Петр Порошенко.

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