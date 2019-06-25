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В России появится новый туристический маршрут

19:53
  • вторник
  • 25 июня 2019

Во вторник проект презентовали Владимиру Путину

Новый, измененный генплан развития Твери предусматривает сохранение исторического центра города. Во вторник об этом сообщил Владимиру Путину губернатор Тверской области Игорь Руденя, передает "ТВ Центр".

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По его словам, центральная часть города, расположенная на берегах Волги, останется малоэтажной. А многоэтажное строительство будет вестись в новых районах Твери. На встрече обсуждалась социально- экономическая ситуация в регионе. Губернатор отчитался перед президентом о полном погашении задолженности по заработной плате на Торжокском вагоностроительном заводе, который ранее был признан банкротом.  Все рабочие места, подчеркнул Игорь Руденя, сохранены. Кроме того, там организуют вторую линию сборки специальных вагонов. И теперь завод  будет работать в связке с крупнейшим предприятием области - Тверским вагонзаводом. Глава региона также рассказал Владимиру Путину о национальном туристическом форуме, который пройдет в начале июля в селе Завидово Тверской области, и пригласил президента посетить его.

"Национальный форум "Реки России". Мы очень ждём Вас. Это форум не просто водного туризма, а форум, куда приезжают гости из других регионов, из других стран. В этом году он будет особенный, потому что у нас начала работать российская программа поддержки внутреннего туризма. В рамках этой программы будет построен новый комплексный транспортно‑пересадочный узел, который будет связывать Москву, Ленинградский вокзал, с курортом Завидово, с Московским морем, где будет транспортно‑пересадочный узел. И с этого места будут отправляться суда, в том числе и новой постройки, которые сейчас в Астрахани спущены. Там позволяет посадка и выход уже на большую воду, в реку Волга. Таким образом, можно будет с этого порта дойти до Санкт‑Петербурга, до Астрахани, до Каспийского моря", - рассказал Руденя.

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