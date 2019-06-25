Поход Украины в Европу закончился: Киев трясет из-за решения ПАСЕ по России

Киев продолжил истерику из-за возвращения России в ПАСЕ

Чтобы не допустить возвращение российской делегации в ПАСЕ, была подготовлена целая спецоперация с целью внести раскол в ряды европейских стран. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Особенно старалась Украина. И реакция в Киеве на возвращение России в ПАСЕ похожа на истерику.

Демарш украинской делегации в ПАСЕ Киев встретил восторгом. "Украина разочаровалась в Европе" - лейтмотив официального заявления министерства иностранных дел страны.

"Моральная победа остается за теми странами, которые не поддержали разрушительные решения в Совете Европы. Это были именно те страны, которые в своей недавней истории или были оккупированы СССР, или сегодня страдают от российской оккупационной власти, которая продолжает осуществлять агрессию и убивать их граждан", - говорится в заявлении МИД Украины.

Архитектура Совета Европы трещит по швам, а делегаты ПАСЕ предали европейские ценности, уверен Киев. Противники нового украинского президента тут же обвинили его в бездействии, Зеленский попытался оправдаться.

"На прошлой неделе я лично обсуждал этот вопрос с президентом Франции и с федеральным канцлером Германии. Пытался убедить господина Макрона и госпожу Меркель, что возвращение российской делегации в ПАСЕ возможно лишь после того, как Россия выполнит принципиальные требования ассамблеи. Жаль, что наши европейские партнеры нас не услышали и поступили иначе", - прокомментировал Владимир Зеленский.

И вот уже Германию с Францией называют предателями, причем, даже не европейских ценностей – Украины. Париж и Берлин больше не могут быть гарантами мирного процесса, считает и Юлия Тимошенко. Она назвала происходящее "концом нормандского формата".

Видео: в ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

"У Украины есть сутки, каждую минуту которых нужно использовать для активных дипломатических действий. Главная ответственность сейчас ложится на нового президента Украины. За 24 часа ему надо по телефону связаться со всеми ключевыми лидерами Европы и найти аргументы и доказательства, которые убедят их не делать этот шаг", - заявила она.

На Украине сейчас предвыборная кампания и каждый инфоповод политики стараются использовать по максимуму. Однако беспокоит свидомых даже не возвращение нашей делегации в ПАСЕ, а перспектива российско-европейского диалога.

"Если в Совете Европы будет несколько российских депутатов, нам не холодно, не жарко. Проблема в другом — кто-то хочет использовать это возвращение как путь к новой нормальности с Россией", - уверен глава МИД Украины Павел Климкин.

"За этим последует вопрос о снятии санкций, я так думаю. Европейцы скажут: "Посмотрите, мы вернули Россию и ничего страшного не случилось", - сказал политолог Петр Олещук.

"Поход в Европу закончился... Украина отозвала посла при Совете Европы для консультаций "СЕ потеряла наше доверие, и восстановить его будет чрезвычайно сложно", - сообщил депутат Рады Вадим Рабинович.

Украинские политики в отношении европейских ценностей очень уж избирательны. Бывший президент, а теперь лидер партии "Европейская Солидарность" назвал принятое европейскими же парламентариями решение - первым дипломатическим ударом, который Украина пропустила. Делегаты из Киева, мол, остались без подкрепления, как знаменитая девятая рота, уверен Порошенко.

"Нам нужно объединиться и не дать России победить на дипломатическом фронте – отменить санкции ЕС, НАТО и большие коллективные санкции", - призвал Порошенко.

А вот оппозиционные силы происходящее расценили как положительный шаг. Парламентская ассамблея ведь и создавалась как площадка для диалога. Быть может как раз поэтому столько гневных упреков и обвинений, которые Европа вряд ли стерпит. Похоже, реального диалога с Москвой в Киеве боятся больше всего.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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