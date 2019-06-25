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Арестованный экс-президент Армении сам приехал в СИЗО

19:59
  • вторник
  • 25 июня 2019

Роберт Кочарян назвал предъявленные ему обвинения сфабрикованным политическим преследованием

В Армении вновь взят под стражу бывший президент Армении Роберт Кочарян. Он сам приехал в СИЗО, расположенный в здании Службы национальной безопасности Армении. Собравшимся там журналистам он заявил, что считает  предъявленные ему обвинения сфабрикованным политическим преследованием, передает "ТВ Центр".

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Кочаряна уже дважды арестовывали в прошлом году по делу о разгоне акций протеста в марте 2008 года. Специальная следственная служба предъявила тогда Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя, а также в получении взятки в особо крупных размерах. Однако в мае 2018 года его освободили под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, и оно было направлено в Конституционный суд. И, вот, сегодня, Апелляционный суд страны снова арестовал бывшего президента и возобновил дело в отношении него.

Накануне в интервью местному телеканалу Кочарян подчеркнул, что является противником нынешних властей. По мнению наблюдателей, именно политическая позиция экс-президента и стала причиной его нынешнего уголовного преследования.

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