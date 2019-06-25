Это связано с открытием участка красной ветки

В Москве изменили 24 маршрута наземного транспорта. Об этом рассказал Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Мэр отметил, что это связано с открытием четырех новых станций Сокольнической линии - "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Теперь автобусы будут следовать до Московского, Внуково, Троицка и других территорий ТиНАО.

Также удалось разгрузить пересадочные узлы у "Саларьево" и "Теплого Стана". Стоит отметить, что до конца этого года в столице откроют ещё шесть станций метрополитена. На Некрасовской линии появятся "Нижегородская", "Стахановская", "Окская" и "Юго-Восточная". Кроме того, будет запущен северо-восточный участок Большой кольцевой линии – от "Авиамоторной" до "Лефортово".

