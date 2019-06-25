Мать, актриса, педагог: памяти Аллы Покровской

Она скончалась на 82-м году жизни

Скончалась народная артистка РСФСР, режиссер и педагог Алла Покровская. Она сыграла десятки ролей в кино, среди них картины "Июльский дождь", "Следствие ведут знатоки", "Дневной поезд". Больше полувека она посвятила себя театру "Современник". А в последние годы играла в МХТ имени Чехова, была профессором школы-студии МХАТ. Её отцом был выдающийся оперный режиссер Борис Покровский. Вдова Олега Ефремова скончалась на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

Одни говорили, что расти в тени знаменитых родителей, жить с реформатором театра, и самой жить реализоваться в профессии - нереально. Оказалось, по плечу. Алла Покровская состоялась во всех ипостасях: мама, жена, актриса, педагог. Можно и сейчас спорить, где ее талант проявился ярче, но так и не найти ответа.

Она родом из страшного 37-го. Знаменитый папа - режиссер-постановщик опер Борис Покровский - шел на разные ухищрения, лишь бы отговорить дочь от карьеры театральной актрисы. Шутил, разубеждал, находил самые хлесткие аргументы. Сначала она согласилась, год продержалась на филфаке. Потом передумала, и тут же начала доказывать и себе, и отцу, что сможет удивлять и со сцены, и с экрана.

Блестящая учеба в школе-студии МХАТ, работа над собой и сразу после окончания - в авангарде труппы "Современника". Алла Покровская была ведущей актрисой театра долгие годы. Притом, что женская часть труппы была абсолютно звездной.

45 лет на одной сцене! Потому что, выходя на сцену, зрители замолкали. Начиналась необъяснимая химия.

"У нее были великие роли. И великие роли в "Современнике". Кирилл Серебренников поставил во МХАТе "Мещане" - чуть ли не первый спектакль при Табакове - это был потрясающий спектакль. У них был потрясающий дуэт с Мягковым Андреем Васильевичем. Как она замечательно играла в постановке того же Серебенникова. "Головлевы". Это лучшее, что я видел в театре!" – восторгается Игорь Золотовицкий.

Покровскую любили кинорежиссёры. Органичная, разная, запоминающаяся. Жена Олега Ефремова, мама Михаила Ефремова. Сильная женщина, окруженная талантливыми мужчинами. Она была их опорой и музой.

Уберегла себя от тщеславия, до конца дней оставалась простым в общении человеком. Когда ролей становилось меньше, не впадала в панику, принимала это с достоинством.

"Можно не иметь ролей, можно переждать, можно все. И понятно, что надо уходить. А как оторваться? Это так трудно! Это такой трудный переход на существование без своего дома, в котором существуешь столько лет", - говорила она.

Актриса, режиссёр. И то, что придавало энергии много лет — педагогика. О ней так много говорил отец. Преподавание стало ее любимым делом. Алла Покровская - театральный педагог, профессор школы-студии МХАТ, обожаемая несколькими поколениями выпускников. Ныне народных и заслуженных.

"Я считаю, что в моей жизни Алла Борисовна сделала просто принципиальные вещи. Она была удивительным человеком: ищущим, принимающим молодежь, никогда не осуждающим ее. Считающим, что молодые люди всегда правы", - говорит ее ученица Юлия Меньшова.

Последние 15 лет Алла Покровская служила в Московском Художественном театре. Играла в самых нашумевших постановках. Последнее время болела. 25 июня пришло известие о ее кончине.

Анастасия Мартынова, Ольга Стрельцова, "ТВ Центр", Москва.