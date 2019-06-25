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Детище Зеленского подпилит ножки у стула отца-основателя

19:46
  • вторник
  • 25 июня 2019

Уже нашелся человек, который будет говорить президенту правду в лицо

Студия "Квартал 95" собирается выпустить шоу, в котором будет критиковать нынешнего президента Украины Владимира Зеленского и по совместительству владельца компании.
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Это будет аналитическая программа под названием "Де-мократія?" с элементами юмора и сатиры, говорится на сайте студии. Она будет разбирать победы и промахи нового главы государства. Вести шоу доверили комику Валерию Жидкову на канале 1+1, который подконтролен олигарху Игорю Коломойскому.

Зеленский создал студию "Квартал 95" в 2003 году вместе с с братьями Сергеем и Борисом Шефирами. Сейчас компания выпускает одноименное юмористическое шоу и снимает полнометражные фильмы.

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