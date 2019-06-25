Жертвами московского "отравителя газировкой" стали школьницы

Дело вокруг таинственных отравлений на Чистых прудах обрастает новыми подробностями

Уголовное дело в отношении грабителя, который травил людей газировкой в центре столицы, будет передано в Главное управление Следственного комитета по Москве. О задержании подозреваемого сообщили сегодня утром. Им оказался 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии. По предварительным данным, мужчина втирался в доверие к незнакомым людям, угощал их безалкогольными напитками, в которые был подмешан транквилизатор, а затем грабил. Как пишет KP.RU (Комсомольская правда), среди жертв московского отравителя нашлись и школьницы. По словам одной из жертв, Мурат Сабанов предложил заняться ей сексом, а за отказ избил.

Молодой человек признался, что иногда употребляет сильнодействующие вещества, так называемые аптечные наркотики. Возможно, поэтому и речь заторможена, и глаза чуть прикрыты. Сообщается, что зовут его Мурат Сабанов. Рассказывает, как он первый раз попал в полицию.

"Я ждал их непосредственно на этом месте. Потому что два человека сказали, что я ворую. И что они сейчас вызовут. А я принципиально остался и сказал - вызывайте и ждал. Они приехали, забрали меня", - сказал задержанный Мурат Сабанов.

Ярослав Антипов как раз один из тех трех человек, после общения с которыми Мурат Сабанов и попал в полицию. Ярослав рассказывает, что гуляли с друзьями на Чистых прудах в Москве. Потом с ними познакомился парень. Беседовали, сидели на траве. Захотели попить. У нового приятеля с собой была газировка. Все сделали буквально по глотку и через минуту потеряли сознание.

"Я вижу, как Даниил с высоты собственного роста падает плашмя. Я думаю, что что-то происходит не так. Я повернул его на бок, чтобы если что, вдруг рвотный рефлекс. В тот момент, когда я поворачивал Даниила, на меня падает Людмила. И я ее пытаюсь тоже повернуть на бок. И в этот момент сам вырубаюсь - очнулся в больнице", - рассказал потерпевший Ярослав Антипов.

Видео допроса Мурата Сабанова

Ярослав с Даниилом в коме были по шесть часов. Людмила - трое суток. Случайные свидетели заметили, как Мурат копался в вещях потерявших сознание людей. И держали его, пока не приехала полиция. На время разбирательства по делу о предполагаемой краже Сабанова отпустили под подписку о невыезде.

Хохловская площадь в Москве. В 2007 году при начале строительства подземной парковки здесь нашли фрагмент стены, которая с конца XVI по конец XVIII веков окружала московский Белый город – место проживания, как их тогда называли, белых людей - бояр и дворян, освобожденных от земельных налогов. По просьбам москвичей строительство паркинга прекратили, а фрагмент стены решили сохранить как исторический памятник. Рядом построили амфитеатр. Теперь это место в народе называется "Яма".

Днем здесь не особенно многолюдно, а вот вечером молодежи немало. Неизменные атрибуты - шум и алкоголь. Как объясняют завсегдатаи Ямы, это место теперь культовое. Подойти, с кем-то познакомиться и хорошо провести время в приятной компании на свежем воздухе в центре Москвы - это в порядке вещей. Своеобразная субкультутра. У "Ямы" даже свой инстаграм есть. Пока полицейские разбирались с отравлением Ярослава Антипова и его друзей, в полицию поступили еще аналогичные заявления. Новые пострадавшие опознали Мурата и поэтому его вновь задержали.

"В ходе обыска по месту его проживания были обнаружены и изъяты три пакетика с неизвестным порошкообразным веществом, которое направлено на судебно-химическую экспертизу. Проверяется версия, что мужчина подсыпал в напитки потерпевших сильнодействующие вещества", - заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

И если в полиции пока говорят о трех преступлениях и ущербе в 80 тысяч рублей, то журналисты интернет-изданий уверяют, что нашли значительно больше потерпевших - как минимум речь идет о 20 эпизодах. Отравление и последующая кража. И все практически в одном месте. "Яма", соседний Чистопрудный бульвар и парк Горка - он совсем рядом. Задержанный жил в том же районе в хостеле. Приехал в Москву четыре года назад из Кабардино-балкарии и в последнее время нигде не работал. Ярослав после отравления не мог ходить. Девушку Людмилу накануне вновь госпитализировали. Поэтому к статье "Кража" вполне могут добавиться и новые обвинения в причинении вреда здоровью.

Дмитрий Гусев. Иван Колесников. Владимир Черных и Дмитрий Власов. "ТВ Центр".

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