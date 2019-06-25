Влиятельная Кейт Миддлтон затмила Меган Маркл

Герцог и герцогиня Кембриджские возглавили рейтинг самых влиятельных людей года

Журнал Tatler опубликовал свой ежегодный рейтинг самых влиятельных людей - Social Power Index. По мнению редакции, самые "социально могущественные" личности – это герцог и герцогиня Кембриджские.

В списке после британского принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон идут британский актер Идрис Эльба с супругой Сабриной. Тройку замкнул правнук нефтяного миллиардера финансист Джозеф Гетти с женой Сабиной.

Однако герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и его супруга Меган Маркл в рейтинг самых влиятельных людей года по версии Tatler не вошли. Таким образом, Кейт Миддлтон в очередной раз "одержала победу" над Меган Маркл в соперничестве, которое женщинам приписывают британские таблоиды.

В свою очередь, Меган Маркл также становилась одной из самых влиятельных женщин Великобритании. В июне она вошла в рейтинг модного издания Vogue.

Ранее британские СМИ выяснили новое доказательство превосходства Миддлтон над Маркл.

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