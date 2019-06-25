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"Нечаянно похороненный" Кикабидзе сделал заявление о российско-грузинском конфликте

21:00
  • вторник
  • 25 июня 2019

СМИ Грузии решили, что актер умер

Российско-грузинский актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал противостояние между странами.

По его словам, грузинское правительство получило по заслугам, а сам он целиком и полностью на стороне оппозиции.

"Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит! Вот с этого все и началось", - отметил Кикабидзе в интервью "Московскому комсомольцу".

Грузинская власть специально посадила депутата КПРФ Сергея Гаврилова в кресло спикера парламента, чтобы спровоцировать народ и найти повод вывести армию на улицу. Руководство страны не думает о простых людях, считает Кикабидзе.

Ранее грузинские СМИ распространили информацию, что 80-летний актер ушел из жизни. Некоторые даже успели выразить соболезнования родственникам Кикабидзе.

"Как сказал великий Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены", - так отреагировал актер.

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