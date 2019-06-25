"Нечаянно похороненный" Кикабидзе сделал заявление о российско-грузинском конфликте

СМИ Грузии решили, что актер умер
Российско-грузинский актер Вахтанг Кикабидзе прокомментировал противостояние между странами.
По его словам, грузинское правительство получило по заслугам, а сам он целиком и полностью на стороне оппозиции.
"Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит! Вот с этого все и началось", - отметил Кикабидзе в интервью "Московскому комсомольцу".
Грузинская власть специально посадила депутата КПРФ Сергея Гаврилова в кресло спикера парламента, чтобы спровоцировать народ и найти повод вывести армию на улицу. Руководство страны не думает о простых людях, считает Кикабидзе.
Ранее грузинские СМИ распространили информацию, что 80-летний актер ушел из жизни. Некоторые даже успели выразить соболезнования родственникам Кикабидзе.
"Как сказал великий Марк Твен, слухи о моей смерти сильно преувеличены", - так отреагировал актер.